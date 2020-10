Durante la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), las personas han convertido en un hábito fundamental la limpieza y desinfección de los hogares. Como se sabe, el virus se transmite de persona a persona por las secreciones respiratorias (pequeñas gotas) que generan la tos, el estornudo, incluso el conversar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el Covid-19 puede permanecer muchos días en las superficies - como mesas, sillas, escritorios, pisos, baño - por lo que las familias están destinando parte de su presupuesto a la compra de lejía u otros productos, como el alcohol.

La lejía doméstica es algo muy efectiva y en esta nota te enseñamos cómo preparar tu propia lejía casera. El ingeniero químico Augusto Montes Jiménez de la empresa Negocios Familiares no enseña paso a paso.

Lejía casera: fórmula

50% Hipoclorito de sodio al 7.5%

50% Agua

¿Dónde hago mi propia lejía casera?

Debes procurar estar en una habitación ventilada.

¿Cuánto gastaré?

Costo por litro: 0.65 Céntimos (menos de S/ 1.00)

Precauciones al momento de preparar lejía

Antes de manipular productos químicos es importante usar anteojos para que no me salpique a la vista y guantes para que no me ‘queme’ en caso me caiga al cuerpo. También es importante mascarilla para que no me irrite la mucosa nasal y no me inflame las amígdalas.

Usar guantes

Anteojos Industriales

Mascarilla (de preferencia con filtro)

Pasos para la elaboración

Necesitas la mitad de hipoclorito de sodio y la mitad de agua para un litro. Es decir, medio litro de hipoclorito y medio litro de agua. Echar ambas cantidades en una botella de 1 litro de capacidad. Agitar con una cuchara de plástico para mezclar. Envasar la mezcla en un envase oscuro. Tiene que ser oscuro para que el olor no se vaya. Si lo hacemos en una envase transparente el olor se va y las personas pensarán que es agua. Poner una etiqueta con la palabra LEJIA, para evitar accidentes.

¿Dónde compro los insumos para preparar mi lejía casera?

Local: Esquimsa 945453285 / 958696271

Más información:

Facebook: negocios familiares

Instagram: @negociosfamiliares

web: www.negociosfamiliares.com.pe