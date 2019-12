Si quieres proteger tu casa o hacerte un baño de florecimiento aprovechando las virtudes del limón, aquí te damos los siguientes tips gracias a la tarotista Amatista.

LIMÓN PARA LIMPIAR LA CASA DE ENERGÍAS NEGATIVAS

Amatista recomienda usar medio kilo de limones verdes, "los más chiquitos", y colocarlos en diferentes puntos de la casa. Si los limones son de gran tamaño, solo usar siete.

"Colócalos debajo de la cama, sala, cocina, donde no se vean porque no deben verse. Al cabo de siete días se tienen que retirar y si muchos se ven rojos quiere decir que hubo brujería sobre ti; si están negros, significa que has sido presa de mala mirada y si solo están secos y desteñidos, quiere ser cansancio dentro de casa", comentó Amatista a Diario Ojo.

Los limones deben estar bien verdes

Procura además tener varios limones dentro de casa u oficina, en una copa grande. Debes buscar siempre los limones más verdes que puedas.

"Esto va a ayudar a repeler cualquier mala mirada que por allí te puedan dar", recalcó.

¿PARA QUÉ SIRVE EL LIMÓN CORTADO EN CRUZ?

El jugo de limón también puede usarse para los baños de florecimientos, cortándolos en cruz. Para eso necesitas solo siete limones y palitos de canela.

"Los limones deben ser cortados en cruz y meterlos a hervir con dos palitos de canela. Luego de hervir de 5 a 10 minutos, dejarlo entibiar, colar la mezcla y te das un duchazo. Te lo echas sobre la cabeza", contó nuestra tarotista.

Este ritual debes hacerlo durante tres días si quieres estar bien y quieres avanzar, y durante siete días si estás muy mal.

"No debes comer ají, porque malogra el baño de florecimiento", añadió Amatista.

Practica este ritual al menos tres días seguidos

