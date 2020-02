No hay que colocarse más de un preservativo a la vez. Este es otro de los mitos que se tiene. Podría creerse que mientras más condones se usa, hay más seguridad. Al contrario, el especialista indica que en este tipo de práctica se puede generar una fricción entre ambos preservativos y romperse, incrementando así la posibilidad de adquirir alguna ITS o un embarazo no planificado.