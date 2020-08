Charlar sobre la salud bucal en tiempos de COVID-19 es de mucha importancia, ya que numerosos estudios científicos realizados a nivel internacional, ponen en evidencia que la boca es una de las principales vías de acceso del virus a nuestro organismo. La lengua, en particular, debido a que es la conexión con el resto del cuerpo, por ello, es necesario mantener siempre una correcta higiene bucodental.

“Es fundamental ayudar a controlar el virus por eso nos resulta increíble que aún no se haya puesto en alerta el cuidado de la salud bucal como medio para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Para esto tenemos que bajar la carga viral en la boca y extremar la higiene bucal, tener la boca sana, visitar a nuestro dentista. Un buen cepillado, una buena higiene con hilo dental y el uso de enjuague bucal, nos ayudarán a disminuir el contagio”, sostuvo el doctor Jesús Ochoa.

Con la higiene reducimos la carga viral de nuestra boca, eliminamos todo foco infeccioso y cualquier contagio o enfermedad. Es importante cumplir a cabalidad con las recomendaciones que a continuación nos brindará el Dr. Jesús Ochoa, fundador y director de Multident, que nos ayudará a restringir la transmisión de virus entre las personas.

LA BUENA LIMPIEZA BUCAL

Recordemos que debemos cepillarnos los dientes y limpiarnos la lengua correctamente por lo menos 2 veces al día, antes de acostarse y al levantarse. Asimismo, debe realizar una limpieza interdental diaria usando hilo dental y usar un enjuague bucal como parte de la higiene por lo menos 3 veces al día, para mantener bajo control el efecto antiviral.

Es muy importante reforzar la higiene bucal, por eso el Dr. Ochoa sugiere utilizar solo enjuagues bucales que contengan: Yodopovidona 0.2-1%, cloruro de cetilpiridinio 0.05-0.1%, peróxido de hidrógeno 1% y/o aquellos compuestos recomendados por su odontólogo de acuerdo a sus indicaciones.

LA LIMPIEZA DE LA LENGUA

No debemos dejar de lado la limpieza de la lengua, que por su anatomía es la parte de la boca que más bacterias acumula, si no la limpiamos, nuestro cepillado no servirá de mucho. Es en la lengua, en el piso de la boca (que se encuentra debajo de la lengua), el paladar y el terminal del paladar blando que es la Glotis (campanilla), donde conviven microorganismos, como bacterias buenas y malas, y algunas sepas de virus como el herpes simple.

Por eso debemos limpiarla diariamente, también nos ayuda a eliminar la halitosis o mal aliento, ya que las bacterias que se adhieren a la lengua causan en un 90% un olor muy desagradable. Incluso evitaremos la aparición de caries y de enfermedades en las encías, ya que con la limpieza de la lengua también mejoramos nuestro sentido del gusto.

Seguir estos consejos disminuirá el contagio de COVID-19 y nos ayudaremos a contener este virus que ha cobrado muchas vidas.