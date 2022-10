De acuerdo con el director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), Yuri Cutipé, en el 2021 se atendieron más de 1 300 000 casos de problemas vinculados a la salud mental. “La mayor parte de estos casos son de personas, de todas las edades, con desórdenes depresivos o trastornos de ansiedad”. Si sientes que necesitas ayuda de un especialista en salud mental no dudes en hacerlo porque sobrellevar la ansiedad es más fácil si obtienes ayuda pronto.

Cuando pensamos en trastornos de ansiedad, tendemos a pensar en alguien que se siente nervioso, se preocupa en exceso y está inquieto. Pero ¿qué pasa si en el exterior esa persona se muestra segura de sí misma, extrovertida y organizada? No tienen ansiedad, ¿verdad? Ese no es necesariamente el caso. Pueden tener ansiedad de alto funcionamiento, una condición de ansiedad no diagnosticable. “El término ansiedad de alto funcionamiento describe a una persona que, a pesar de sentirse ansiosa, parece capaz de manejar de manera efectiva las demandas de la vida cotidiana”, dice el psicólogo Adam Borland, PsyD de Cleveland Clinic.

¿Cuáles son los signos de la ansiedad de alto funcionamiento?

Aquellos con ansiedad de alto funcionamiento pueden demostrar los siguientes rasgos: gran triunfador, altamente organizado, orientado al detalle, personalidad extrovertida y proactivo.

Además, Dr. Borland. “Estas personas pueden tratar de enmascarar sus síntomas tomando el control de la situación”. Si bien la ansiedad de alto funcionamiento no se puede diagnosticar, ciertos factores pueden contribuir:

Antecedentes familiares de otras personas que tienen un trastorno de ansiedad.

Eventos o experiencias de vida negativas o estresantes.

Ciertas condiciones médicas como problemas de tiroides.

“Una persona con ansiedad de alto funcionamiento puede concentrarse tanto en el éxito que su equilibrio entre el trabajo y la vida se resiente”, señala el especialista.

Hay tratamientos para la ansiedad de alto funcionamiento

Terapia cognitiva conductual (TCC): “Usamos CBT para evaluar la conexión entre los pensamientos y los comportamientos”, dice el Dr. Borland.

“Usamos CBT para evaluar la conexión entre los pensamientos y los comportamientos”, dice el Dr. Borland. Terapia breve centrada en soluciones (SFBT): “¿Qué tipo de herramientas de afrontamiento ya tienes?” pregunta el Dr. Borland. “A veces, las personas pasan por alto las herramientas que ya tienen y que pueden ser efectivas”.

“¿Qué tipo de herramientas de afrontamiento ya tienes?” pregunta el Dr. Borland. “A veces, las personas pasan por alto las herramientas que ya tienen y que pueden ser efectivas”. Ejercicios de respiración profunda: “Lo bueno es que nuestros cuerpos responden naturalmente a estos ejercicios”, dice el Dr. Borland. “Y nuestros cuerpos se calman naturalmente cuando se activa el sistema nervioso parasimpático”.

“Lo bueno es que nuestros cuerpos responden naturalmente a estos ejercicios”, dice el Dr. Borland. “Y nuestros cuerpos se calman naturalmente cuando se activa el sistema nervioso parasimpático”. Medicamento: Su médico trabajará con usted para encontrar el tipo de medicamento adecuado, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).

“Siempre es importante controlar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”, dice el Dr. Borland. “Una persona con ansiedad de alto funcionamiento puede concentrarse tanto en el éxito que su equilibrio entre el trabajo y la vida se resiente”.

VIDEO RECOMENDADO

‘Los Girasoles’ de Van Gogh’ y otras obras de arte que sufrieron ataques

Una obra de Vincent Van Gogh sufrió un ataque el último viernes 14 de octubre. Dos activistas de la organización Just Stop Oil lanzaron sopa sobre el famoso cuadro y posteriormente fueron detenidos por la policía. Este no es el primer ataque que sufre una obra de arte a manos de civiles. ¿Qué ocurrió con la pintura y qué otras han sufrido actos similares? Te lo contamos en este video.