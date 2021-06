La pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado duramente a nuestro país. Sin duda, este domingo 20 de junio, que se celebra el Día del Padre no será igual, pues muchos padres estarán ausentes en este festejo.

Dentro del grupo de fallecidos por esta enfermedad también se cuentan muchos médicos y personal de salud, quienes son héroes en esta lucha diaria. Es un reto para el Estado peruano y para los médicos enfrentar la pandemia.

En esta fecha especial los médicos y padres del hospital Alberto Sabogal Sologuren, que han luchado contra el COVID-19 y que incluso han sufrido los estragos del virus, nos cuentan en primera persona sus experiencias.

Rodney Garay Bernuy, médico de cuidados intensivos: “Estuve 69 días en UCI por Covid -19”

Me encontraba laborando el año pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales cuando sufrí el contagio del Covid y tuve que ser internado desde el mes de junio, hasta el mes de septiembre, en dicha unidad, estuve 69 días. Fue una temporada bastante larga. Gracias al esfuerzo y la dedicación de los colegas y el personal de enfermería y todo el personal que colabora en el trabajo, pude restablecerme y regresar a mi casa en el mes de septiembre.

Desde mi alta en el mes de setiembre hasta la actualidad estoy en rehabilitación tanto en terapia respiratoria, controles en neumología, cardiología y a su vez en psiquiatría y psicología.

En este día muy especial quisiera saludarlos a cada uno de ellos y decirles a todos los papás tanto profesionales, de todas las áreas, fundamentalmente médica, y también a los papás en sus casas, que hay que seguir cuidándose, esta pandemia todavía no ha terminado, estamos en un proceso de control mediante la vacuna, pero eso no quiere decir que dejemos de tener todas las medidas que se nos han recomendado.

Rodney Garay Bernuy, médico de cuidados intensivos. (Foto: Hospital Alberto Sabogal Sologuren)

Miguel Siccha, especialista en medicina física y rehabilitación: “Antes de entrar a UCI me despedí de mi familia”

No le deseo a ninguna persona que pase por lo que yo he pasado junto con toda mi familia. El día 16 de diciembre del 2020 salí positivo a Covid-19. Incluso dos días antes dos hermanos dieron positivos, uno de ellos médico y otro profesional, y lamentablemente de los tres que estuvimos contagiados por este virus, terminé en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sabogal por 30 días, luego pasé a hospitalización hasta el 16 de febrero en la cual me dieron de alta, pero tengo secuelas no solamente pulmonares, sino también secuelas neurológicas y cardiovasculares. Tuve que recibir terapia física tanto en el hospital Sabogal como en el Colegio Médico.

El impacto recibido por mi familia recayó no solamente mis hijos, sino también en mi madre. A los 20 días que estuve hospitalizado ellos perdieron las esperanzas. Mi madre y mis hijos me dijeron que pensaban que yo no iba a vivir. El día 27 de mi hospitalización conversé con la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos, le dije que tenía mucho temor a que me intuben y un par de horas antes me despedí de toda mi familia porque en realidad no sabía si iba a vivir.

Deseo a todos los padres no solamente a los que trabajan en el hospital Sabogal, sino de todo el Perú, y los que están en primera línea en esta pandemia, tomar las medidas preventivas del caso y valorar la vida. Yo veo que muchas personas lo toman como un juego, pero cuando están intubados no sabemos en realidad que es los que nos puede pasar.

Miguel Siccha, especialista en medicina física y rehabilitación, y especialista en medicina ocupacional y medio ambiente. (Foto: Hospital Alberto Sabogal Sologuren)

Mirko Conde Guerrero, médico intensivista: “Vencí dos veces al covid-19”

Era marzo del 2020, la pandemia se hacía cada vez más latente y los casos aumentaban desmesuradamente, fue entonces que me incorporé al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud como médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI Covid-2, anteriormente había trabajado como intensivista en el Hospital Lanatta en Huacho, dependencia de la Red Sabogal.

Vencí dos veces al virus, al inicio de la pandemia en mayo del 2020 y nuevamente en febrero de este año, afortunadamente pese a algunas complicaciones con la enfermedad, salí victorioso y pude continuar con mis labores en la UCI 2, ayudando de esa manera a decenas de personas que se encuentran en unidades críticas batallando contra el Covid-19.

Soy padre de dos hijos, de 3 y 13 años de edad cumplir el rol de padre durante la pandemia ha sido muy difícil, debido a que los intensivistas tenemos turnos largos y debemos restringirnos de estar cerca de ellos. Durante la pandemia, con la finalidad de no contagiarlos mantenemos comunicación por videollamadas y mensajes.

Mirko Conde Guerrero, médico intensivista. (Foto: hospital Alberto Sabogal Sologuren)

