Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Según las cifras publicadas por el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (Globocan) en el 2020 fallecieron 34 976 peruanos por esta enfermedad. Edgar Salas, cirujano oncólogo de la clínica Ricardo Palma, estuvo en el programa “Ojo en familia” y explicó cuáles son los exámenes que diagnostican tempranamente la enfermedad.

“El diagnóstico temprano de cáncer se basa en el género y la edad. La incidencia de cánceres es distinta a diferentes edades. En las mujeres menores de 35 años se recomienda hacerse una ecografía para el estudio de las mamas. Tienen que realizarse un examen de papanicolau para detectar lesiones en el cérvix. Además, se examina todo el cuerpo para hallar posibles tumores”, indicó el doctor Salas.

Para los hombres, a partir de los 40 años, el especialista recomienda que se practiquen un examen de próstata (PSA) y una radiografía de tórax para observar los pulmones. “En ambos sexos se tiene que hacer una evaluación de la piel para detectar cambios que puedan significar la aparición de cáncer”, indica Salas.

Síntomas

En cuanto a los síntomas, el doctor resalta que lo ideal es no llegar a presentarlos porque se trataría de un cáncer avanzado. “Un primer signo de alarma es la fatiga sin causa aparente, la aparición de un bulto, cambios drásticos de peso no intencionales, cambios en la piel como un tono rojo o amarillo, heridas que no cicatrizan, lunar que aumenta de tamaño, indigestión permanente, dolor muscular sin motivo, tos que dura más de un mes y dificultad respiratoria”, explica el especialista.

Ojo al dato:

