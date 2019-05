Gimnasia Mental: Lectores felices con coleccionable GRATIS de Diario Ojo

Con entusiasmo y satisfacción recibieron ayer los lectores de diario OJO el primer número de su coleccionable “Gimnasia mental”. Las láminas se entregarán GRATIS hasta el 29 de de mayo y traen juegos didácticos para reforzar la memoria, percepción, concentración y coordinación.

Lectores felices

“Yo soy joven, pero me olvido las cosas; hasta las llaves me he olvidado, será por el cansancio. Una vez me olvidé la cartera en el bus y otro día la bolsa con los pañales y el biberón”, relató Alexandra Vásquez, de 25 años, mientras realizaba sus compras en un mercado de la capital junto a su hijita.

“Agradezco este coleccionable que tanto necesito”, añadió la joven madre de familia.

En tanto, la comerciante de verduras Alejandra Vílchez Garrido, de 62 años, dijo que gracias al fascículo “Gimnasia mental” podrá ejercitar su cerebro, para sacar las cuentas más rápido y no olvidarse de sus caseros que compran a crédito, ni de los productos que debe adquirir con anticipación.

A su vez, Lucy, ama de casa Lucy de 67 años, calificó de “excelente” el coleccionable, ya que “la ayudará a tener más agilidad mental”.

HAY MÁS...