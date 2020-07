ÚLTIMO MINUTO | El infectólogo argentino Pedro Cahn, quien asesora al Gobierno de Alberto Fernández en la lucha contra la COVID-19, cree que llegará un momento en cada país donde se comience a reducir la cifra de contagios en personas susceptibles al coronavirus, aunque éstas no hayan contraído anticuerpos.

”En algún momento está empezando a caer el número de susceptibles (al virus), no me pregunte por qué, pero empieza a aparecer un tipo de cortafuegos. Empieza a agotarse el número de personas susceptibles y por eso deja de crecer, pero eso tenemos que demostrarlo (...). No sabemos cuál es el cortafuego”, recalca en una entrevista con Efe el director científico de la Fundación Huésped.

El especialista confía en que el coronavirus se esté comportando en su país y en el resto de Latinoamérica como en Europa, pero confiesa que él y sus colegas todavía no entienden “por qué”.

”España hizo un buen estudio epidemiológico y encontró un 5 % de positividad. Eso nos está diciendo que si el número de nuevos casos ha bajado no ha sido porque la gente haya contraído anticuerpos sino porque hay otros mecanismos que nosotros desconocemos”, reflexiona.

