El coronavirus COVID-19 se encuentra en la fase 3 en el Perú; por ello el uso de una mascarilla se torna necesario para todas las personas que salen de sus viviendas, ya sea por trabajo o para comprar alimentos o medicinas.

La Dra. Súmac Rojas, especialista de Sisol Salud, precisó que actualmente existen tres tipos de mascarillas, las cuales son de distintas calidades y cumplen diferentes funciones que todos debemos conocer.

Mascarilla N95

Entre ellas tenemos la N95 (también se le conoce como respirador), la quirúrgica o simple y la de tela. Según explicó la doctora Rojas, la N95 debe ser usada por personal de salud y por todos los profesionales que se encuentran en riesgo de infectarse por estar expuestos, durante varias horas, al contacto con otras personas; tal es el caso de policías, militares y reporteros.

Esta mascarilla puede durar hasta tres días, todo dependerá de la exposición que tenga el profesional que lo usa. Para el correcto mantenimiento de la misma, esta debe ser guardada en un sobre manila para evitar que se dañe; también se puede colocar en un recipiente de plástico para una mejor conservación.

Mascarillas quirúrgicas

Los ciudadanos que se desplazan a su centro de labores en transporte público o particular pueden usar la mascarilla quirúrgica. Esta brinda otro tipo de protección, porque ayuda a mantener la distancia entre una y otra persona, y es de un solo uso. “No se reúsa, no se lava, tampoco se esteriliza”, indicó la especialista.

Asimismo, recomendó no quitarse la mascarilla hasta retornar a casa: “Tienes que alejarte de todos y sacártela si quieres tomar agua o comer, luego de ello vuelve a colocártela”, mencionó.

Mascarillas de tela

La especialista de Sisol Salud detalló que en el caso de la mascarilla de tela, se debe seguir el protocolo de elaboración establecido por el Ministerio de Salud, en el que se indican el tipo de tejido que debe tener, la porosidad de la misma y los acabados, según lo establecido en la resolución ministerial Nº 135-2020-MINSA.

Cabe resaltar que esta mascarilla debe ser usada por un corto tiempo, por ejemplo cuando necesitamos salir a la bodega o la farmacia. Una vez en casa, se tiene que lavar, desinfectar, poner al sol y planchar.

¿Guantes?

En cuanto al uso de guantes, Sumac Rojas, precisó que soló el personal militar y policial deben usarlo y cambiarlo diariamente.

Los ciudadanos que se desplazan a diario para realizar actividades permitidas dentro del aislamiento social no deberían usar guantes, esto brinda una seguridad falsa. La persona al usar los guantes coge todas las superficies a su paso y también se coge la cara. “Cuando uno está sin guantes tiene mucho más cuidado de no tocarse la cara y de no tocar superficies o personas, por eso, es preferible no usar guantes”, recomendó.

Lo mejor que uno puede hacer es lavarse las manos para evitar cualquier tipo de contagio. Por ello, el uso de guantes es innecesario, concluyó.