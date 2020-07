Los termómetros infrarrojos han dado mucho que hablar en las últimas semanas. Mediante cadenas de Whatsapp y publicaciones en otras redes sociales, se ha asegurado que estos dispositivos constituyen un riesgo para la salud. Ante la duda, Maritza Ortiz, epidemióloga del Minsa, responde y desmiente las principales interrogantes de muchos ciudadanos.

¿Los termómetros sin contacto emiten láser?

De acuerdo a la especialista, el sensor no emite ningún tipo de rayo. Al contrario, recibe la energía electromagnética del cuerpo humano y con ello mide la temperatura corporal.

Por ello, si la persona presenta más de 38° se le prohibe el ingreso a centros laborales y establecimientos como medida de protección comunitaria.

¿Matan neuronas?

No, ya que no atraviesan las paredes del cerebro y, por lo tanto, no pueden dañar las neuronas. “Las mediciones que realiza es a través de la lectura de la energía de la piel. Son de muy baja intensidad y solo debe acercarse a 5 centímetros de la persona”, aclara la especialista.

¿Los termómetros sin contacto dañan los ojos?

No existe riesgo de daño a los ojos, retina, córnea o alguna parte de este. Además, la toma de temperatura es en la frente y no hay contacto ni daño alguno a los ojos.

¿Se puede tomar en cualquier parte del cuerpo?

La temperatura debe medirse en la parte central del cuerpo y en lugares libres. Por ello, la frente es la zona más accesible e ideal. Las zonas distantes como brazos y muñecas no brindan una medición exacta.