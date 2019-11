¿Puedo tomarme unas copitas? Es una pregunta frecuente que me realizan mis pacientes, pero siempre les explico que no puedo recomendarles consumir alcohol, ya que no aporta beneficios en la dieta. Por el contrario, en exceso genera mayores perjuicios.

El alcohol es altamente calórico, además, muchas veces se combina con gaseosas o jugos altos en azúcares, que lo convierten en una bomba de calorías. También es muy fácil de excederse en su ingesta, mucho más cuando se está bajo sus efectos desinhibidores.

Alcohol y pérdida de peso

Sin embargo, es comprensible que en algún momento, como parte de la vida social, existe algún consumo de estas bebidas.

Para esos casos, tomar en cuenta:

1. No exceder de uno o dos tragos e intercalarlos con un vaso de agua.

2. No elegir opciones que agreguen calorías como gaseosas, jugo de naranja o agua tónica que también contiene azúcar.

3. Si consumirá alcohol, de preferencia no ingiera una comida alta en calorías, “elegir” uno u otro.