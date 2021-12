La Dirección Regional de Salud de Loreto emitió, la semana pasada, una alerta epidemiológica por el incremento de casos de infecciones respiratorias, una de ellas es la temible influenza que puede causar la muerte.

Si bien el coronavirus desde hace dos años se ha convertido en el protagonista de las atenciones en los hospitales y postas médicas, las autoridades no deben olvidarse de esta otra enfermedad respiratoria. Como lo explica para el grupo El Comercio, Raúl Urquizo Aréstegui, decano electo del Colegio Médico del Perú, la influenza puede crear un cuadro respiratorio agudo que puede llevar a la muerte al paciente.

¿Cómo evitar la influenza?

“Entre los síntomas está el dolor de garganta, fiebre, malestar general y las complicaciones se pueden evitar con la vacuna. Algo en lo que estamos insistiendo para que la población reciba la vacuna. Lamentablemente, las tasas de vacunación este año han sido muy pobres”, advirtió Raúl Urquizo.

El decano del Colegio Médico del Perú alertó que ha aparecido una nueva variedad de influenza por lo que es urgente que la población se vacune. “Si no actuamos rápidamente tendremos serios problemas de muertes por esta enfermedad. En el oriente del Perú las tazas de inmunización son muy pobres no llega ni al 10%”, lamentó el especialista.

“Nuestra preocupación es que la población vaya a vacunarse inmediatamente ... Antes de la pandemia, la influenza estuvo controlada porque las tazas de vacunación eran altas, las campañas del gobierno tenían repercusión. Recordemos que los que deben vacunarse son las personas mayores de 60 años, los niños y las gestantes”, añadió.

Vacuna de influenza y Covid-19

El médico pediatra precisó que no debe coincidir el día de la vacuna contra la influenza con la de Covid-19. “Se recomienda que debe haber una diferencia de dos semanas como mínimo entre la aplicación de las dos vacunas”, aclaró.

Raúl Urquizo recomendó a la población acudir a los centros de vacunación y solicitó que el Ministerio de Salud realice una campaña paralela a la de Covid-19. “Estos centros de vacunación (contra la influenza) los deberíamos tener rápidamente”, acotó.

Consejos para evitar el Covid-19 en fiestas de fin de año

“Estamos muy preocupados por los que no se vacunan, los que no usan la mascarilla adecuadamente porque generará mucha muerte y enfermedad... Ómicron es más rápida (en su proceso de contagio). La gente está muy confiada porque ya se vacunó y piensan que no es necesario tanto cuidado y en eso es tan totalmente equivocados”, señaló el especialista.

El decano del CMP manifestó que sí se puede celebrar el Año Nuevo, pero siguiendo los protocolos de bioseguridad como:

Usar doble mascarilla,

Que todos los miembros con los que se reúnan estén vacunados contra el Covid-19,

Tener las puertas y ventanas abiertas para ventilar la casa. “Todo eso nos permite tener cierta seguridad que estaremos protegidos”, dijo el especialista.

