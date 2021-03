Alberto Beingolea, candidato a la Presidencia por el Partido Popular Cristiano (PPC), no pierde la esperanza de pasar a la segunda vuelta electoral pese a lo que dicen las encuestas. “No me desaniman, las encuestas a un mes a las elecciones no se parecen a los resultados oficiales. El año pasado, ¿alguien veía a los ‘pescaditos’ antes de las Elecciones? Nadie”, dijo en referencia a la sorpresa que dio el FREPAP en las Elecciones congresales de 2020. | VIDEO: América TV