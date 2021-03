El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, prometió que si es elegido Presidente del Perú hará que las Fuerza Armadas apoyen logísticamente a la Policía Nacional. “El 28 de julio decretaré toque de queda contra los criminales, no me interesa lo que digan, es necesario lograr que los jóvenes no estén a merced de las bandas delincuencias y el narcotráfico”. | VIDEO: JNE