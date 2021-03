El médico epidemiólogo Antonio Quispe señaló que los doctores que recetan ivermectina para tratar la Covid-19 está haciendo “mala praxis”, por lo que el paciente puede denunciarlo. “No podemos hacer daño. Ya sabemos que la ivermectina no cura, dejen de usar ivermectina para Covid-19, no cura”, comentó. El Ministerio de Salud informó que la ivermectina no tiene ninguna utilidad en la prevención o atención de casos de covid-19, tal como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud (OMS), razón por la cual no se empleará para atender esta infección. | VIDEO: Latina TV