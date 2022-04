Un dirigente del gremio transportistas terminó reprochando al Presidente Pedro Castillo sus promesas de campaña. “De qué verdad hablamos cuando usted dijo ‘no más pobres en un país rico’ (...) después de 9 meses que usted ha asumido el gobierno, nos estamos yendo a la quiebra y a una crisis total. Nosotros somos pequeños empresarios que trabajamos día a día para salir adelante. Usted se ha hecho conocido en las calles, pero es no es el oficio de nosotros, nuestro oficio es trabajar, no somos parte de sindicatos, no somos personas que nos pagan, si salimos a la calle es por la importancia, por la desidia de las autoridades”, le dijo el dirigente al Mandatario durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo. | VIDEO: TikTok