El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, fue consultado sobre el precio de las gaseosas. Esto en referencia a que él había señalado - según Verónica Linares - que no tenía los detalle sobre la vacuna contra Covid-19 que recibió en Estado Unidos. “No soy una ama de casa, lo que sé - y lo he hecho en varios países - es resolver sus problemas”, comentó. “No me preguntan si sé el precio del pan, sino cómo logramos tener mayores ingresos para tener más pan” | VIDEO: América TV