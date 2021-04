El hijo del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, reveló que es uno de los principales asesores de su padre, quien dio la sorpresa en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Contó cuál fue el consejo que le dio al candidato para no caer en la denominada ‘guerra sucia’. “Le dije que no esté criticando a los demás candidatos y que si le dicen algo no responda, porque eso le puede afectar”, comentó el joven. | VIDEO: Latina TV