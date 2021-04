La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio declaraciones a la prensa desde Villa El Salvador, y no pudo evitar ser consultada sobre el estado de salud del candidato Pedro Castillo, quien recientemente sufrió una descompensación por un problema respiratorio al llegar a Lima. “Espero que se recupere pronto. Yo tenía planificado viajar mañana a Cajamarca y había aceptado debatir en Chota. Yo siempre estaré dispuesta a debatir, acá lo importante es, y lo voy a volver a repetir, no se corra Pedro, no se corra”, dijo entre sonrisas la hija de Alberto Fujimori. (Video: Canal N)