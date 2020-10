La cantante folclórica y artista del arpa, Laurita Pacheco, está pasando por un momento difícil luego de que un voraz incendio redujera a cenizas todas sus pertenencias. "La verdad es que hasta ahora no puedo calcular el monto de los daños, pero son cuantiosos. Prácticamente me he quedado con lo que tenía puesto, dijo. Fuente: [América TV]