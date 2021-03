Luis Ramos Correa (40), uno de los médicos que atendió al ‘paciente cero’ con Covid-19 en el Perú, está a la espera de ser internado en la unidad de cuidados de intensivos del hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, ya que tiene el 90% de su pulmón afectado. Sin embargo, según su hermana, hasta el momento no ha sido intubado “porque lo han hecho decidir sobre su vida”. “Por la gravedad de su estado, que le hagan decidir si él quiere o no ser intubado, me parece una medida totalmente desacertada”, contó. | Latina TV