El presidente Pedro Castillo dio un fuerte mensaje a todos los peruanos con motivos de Fiestas Patrias, donde aseguró que durante el año de su mandato ha recibido múltiples ataques con motivo de querer sacarlo de su cargo. “En este periodo no hemos tenido tregua. Todos se dedican a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba, en una perversa persecusion. Probaremos nuestra inocencia. Me parece inexplicable el temor a los grandes poderes. No se pueden permitir privilegios. Este año he recibido una bofetada por aquellos que no han sabido perder legítimamente en las elecciones presidenciales, pero no me verán caer”, comenzó diciendo Jefe de Estado. (Video: América TV)