El presidente Francisco Sagasti recibió la primera dosis de Sinopharm en el Hospital Militar Central, a su salida brindó declaraciones. “Me tocó ser uno de los últimos que se vacuna el primer día. No me dolió nada, me vacunó una de las mejores vacunadoras que tenemos, la señora Liz Quispe”, indicó el mandatario. Fuente: [TV Perú]