Vania Bludau recordó cuando Mario Irivarren la tildó de “engreída” cuando ambos participaban en “Combate” y no se llevaban bien. Sin embargo, años después ambos están enamorados y han sorprendido con su relación. Ella le escribió: “Ahora tú me engríes, trágate tus palabras” y él respondió: “Y me las trago feliz”.