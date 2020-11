Finalizado el encuentro, los jugadores de Alianza Lima no pudieron contener el llanto de la impotencia por no poder ganarle a Sport Huancayo y descender a la Liga 2. Algunos de ellos como Beto Da Silva y Carlos Ascues, quien se falló un penal no pudieron evitar expresar sus emociones. Alianza Lima ya sabe lo que es descender, pues lo vivió un 27 de noviembre, pero de 1938.