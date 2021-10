Mariella Zanetti confesó que hace años, Christian Domínguez le metió “floro” para que ella caiga. “Yo recuerdo que me decía para tomar un traguito y yo le decía que no tomo”, reveló la colaboradora de “América Hoy”; sin embargo no contó con que él la echaría y diría por qué, según él, no le aceptaba las salidas. “Ella no me hacía caso porque no tenía carro”, dijo el cumbiambero frente a cámaras. | VIDEO: América Televisión.