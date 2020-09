La propietaria de un inmueble en Comas, Ana Tineo Burgos, acusó a su inquilina de haberla agredido físicamente cuando fue a cobrarle el alquiler. “Ya van a ser dos años que no me paga nada, me agrede con sus hermanas que viven en Collique", comentó la propietaria. En tanto, la presunta agresora negó las acusaciones en su contra.