“Seguimos dependiendo de nosotros y debemos estar firmes con eso”, declaró Christian Cueva tras la derrota de la selección peruana contra Uruguay. Sobre el arbitraje, ‘Aladino’ dijo lo siguiente: “Nosotros estamos tranquilos por ese lado, de hecho que un poco, con la situación que se dio en una jugada de gol, por lo que vi, yo lo vi, a mí no me lo van a mostrar nadie, me va a decir nadie algo que yo vi después del partido, pero hablar de eso es un poco difícil”. “Nosotros, por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan, no sé por qué, pero incomodó un poco esa situación, pero ya está”. En ese sentido, Cueva afirmó que deben concentrarse en el partido contra Paraguay: “Ahora simplemente nos queda un partido más en el que tenemos que buscar un objetivo, que es ganar, y olvidarnos ya de esta situación, no lo va a cambiar nadie”. Fuente: América Televisión