Sergio Ibarra volvió a mostrar efusividad para dar las noticias frente a Lorena Álvarez. Sin embargo, el ex futbolista pidió a la conductora de ‘90 Matinal’ que no le llame la atención. “No me diga nada porque después rebota en los periódicos que me grita”, sostuvo el popular ‘Checho’. (Fuente: Latina TV