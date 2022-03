Sergio ‘Checho’ Ibarra aseguró que si Perú clasifica al Mundial de Qatar 2022 no iría a trabajar por tres días. “No vengo tres días así me echen”, manifestó el ex delantero. Sin embargo, su compañera Lorena Álvarez lo corrigió al decirle que se perderá el viaje y transmisión desde la Copa del Mundo. “Tenemos que hacer noticiero Chechito. ¿Y no se va a Qatar?. Cómo que así lo echen. Al contrario”, resaltó la periodista. (Fuente: Latina TV