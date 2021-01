Alejandra Baigorria fue presentada en “Esto es guerra” y se emocionó al recordar la forma en que Said Palao le pidió que sea su enamorada. “En esta etapa, en esta época de mi vida yo no quería presiones, quería encontrar a la persona que me complemente. La verdad que mi paz no tiene precio, el hombre que me dé la paz es el hombre de mi vida y lo encontré”, dijo la “rubia de Gamarra”.