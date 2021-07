La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, sorprendió en su programa al decir que de su parte no tendría problemas en ser amiga de la ex de su actual pareja, Julián Alexander. Súper fresh, la hija de Gisela Valcárcel señaló: “Yo no tengo problemas en ser amiga de las ex, ¿Por qué no? Lo conocen muy bien, le tuvo cariño en su tiempo”. Eso sí, señaló que no serían las mejores amigas, pero si amigas.