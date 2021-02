George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo por no tener un título universitario ni experiencia política partidaria. “Quien llegue a este puesto no puede ser una persona que ha estado en un escritorio escondido porque no tiene idea de los problemas del país, o simplemente ha estado en el Congreso peleándose, pero que realmente no han cambiado nada. Sin ensuciarse los zapatos, sin recorrer la calle”, señalo en una entrevista en TV Perú. Por otro lado, el ex de Vanessa Terkes, anunció que en mayo acabará su carrera universitaria de Administración de empresas. “Me quedan tres cursos y acabo. O sea, estoy acabando ahora en mayo. (...) Para la segunda vuelta ya estoy”, sostuvo. (Video: TV Perú).