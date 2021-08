La conductora Jazmín Pinedo llegó a la final de “Reinas del Show” y lo hizo con Gino Assereto y Jota Benz. Ella reveló que Gino la acompañó porque solo quería ver a “La Señito”. “Gino no ha venido por mí. Yo le dije a Gino durante toda la temporada que me acompañe y me decía no, no, y le digo: es la última oportunidad para ver a Gisela y aquí está, aceptó”, dijo la chinita. Por su parte, el chico reality agregó: “Para mí es un honor”. | VIDEO: América TV.