Johanna San Miguel se mostró sumamente emocionada al saber que Natalie Vértiz será mamá por segunda vez. Incluso contó que soñó dos días seguidos con embarazo por lo que pesó que era Angie Arizaga la que estaba en cinta “Yo dije: He soñado con embarazo dos días, es Angie y cuando me he enterado que son ustedes, es uno de los regalos más bonitos. Natalie eres como una hija para mí y Yaco te quiero”, contó la mamá leona.