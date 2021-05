Una mujer pretender enterrar a su hermano en el jardín ubicado al frente de su casa debido a que no encuentra nicho en ningún cementerio de Chaclacayo. Debido a la desesperación de la familia, pues el cadáver permanece desde hace 3 días en su domicilio y están empezando a descomponerse. “Me he ido a Huaycán, a Chosica y no hay lugar, la solución es enterrarlo en el jardín”, comentó. | VIDEO: América TV