En redes sociales se difundió un video de un profesor de la UNI, Walter Huallpa, durante una clase vía zoom, en la que les pidió a sus alumnos hablar como “limeños” a quienes son de provincia, lo que ha generado gran indignación. “Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, se le escucha decir al docente en el clip. Los estudiantes exigen el despido inmediato de este profesor de la prestigiosa casa de estudios. (Video: Twitter).