En entrevista con María Pía Copello, la periodista Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano contaron por qué el tema “Probablemente” de Daniela Darcourt los representa. Dijeron que antes de casarse, su relación pasó por un rompimiento, sin embargo fue él quien la buscó. La urraca no quiso quedarse atrás y junto a él dijo: “Me llamó, me buscó, me acosó”