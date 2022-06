¿Vuelve el ‘platanazo’? En “Al fondo hay sitio”, Charito se pasó de tragos y cantó La Malagueña, llamando la atención de la familia. “Creo que está recordando a alguien”, dijo Pepe. “Y no precisamente a Koki”, comentó Tito. Luego, Francesca preguntó por el ex de Charo, el ‘platanazo’ Raúl del Prado. “Koki, hermano, espero que escuches esto. No es por nada, pero la Charo está borracha pensando en el ‘platanazo’ sentada en un ‘platanazo’. Estás advertido, ah, Tito te va a mandar la foto”, señaló Pepe en un mensaje enviado a Koki.