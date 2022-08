La empresaria Alejandra Baigorria se pronunció luego que Mario Hart aseguró que será una buena esposa para Said Palao. “Obviamente muchas gracias, yo creo que él conoce bastante bien mi personalidad y él dijo algo que todo el mundo sabe, que tú has dicho, que yo cuando, en mis anteriores relaciones y en la actual siempre soy así en todo, con mi familia, es que yo me entrego al 100% y lo voy a seguir haciendo siempre con todos porque creo que es mi personalidad y nunca la voy a cambiar, es una esencia que uno tiene”. Asimismo, aseguró que se siente feliz al verlo con su esposa, Korina Rivadeneira, y sus hijos: “Me da mucho gusto que él haya sentado cabeza, que haya formado una familia, se le ve muy bien de padre, de esposo y mis felicitaciones porque sé que viene un bebé en camino, entonces de verdad que le deseo a él y a Korina siempre lo mejor”. Sin embargo, Ricardo Rondón no perdió la oportunidad de burlarse: “Él ha sentado cabeza y ya se casó ¿y tú para cuándo?”.