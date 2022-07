Alejandra Baigorria reveló que no siente ansiedad por la carga laboral, pero le gustaría tener más tiempo para sus proyectos: “No es ansiedad, lo que pasa es que a veces me desespero por querer hacer todo y no me alcanza el tiempo para hacer todo, obviamente, y por eso trato de organizar mi semana con horarios, ponerle tiempo a cada cosa que tengo que hacer por día, un orden, siento que trabajando así voy a llegar a mi meta”. “A veces también quiero tirar todo por la borda, me estreso!! Pero respiro, me ordeno y sigo porque tengo claro que todo este trabajo tiene un propósito, una meta a la que quiero llegar y no voy a parar hasta lograrlo”, aclaró. Asimismo, la empresaria contó que ha tenido fracasos, pero nunca ha abandonado sus sueños: “Sí, claro, claro que he fracasado, he cerrado tiendas. Tengo casi 12 años con ‘AB’ y recién ahora está dando frutos increíbles, he tenido pérdidas, pero he sido constante. Yo también hice zapatos en algún momento, correas en algún momento, accesorios, y todo eso fracasó, pero a seguir”. Fuente: Instagram @alejandrabaigorria