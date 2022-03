No le gusta que sea capitán. Alejandra Baigorria estuvo de visita en el set de ‘Esto es Guerra’ y cruzó palabras con Rafael Cardozo, llamándolo “mercenario”, por haber estado en otro canal e intentar ser conductor, para terminar siendo capitán de los combatientes, esto debido a que el brasileño antes le dijo que no la necesitaban en los ‘combatientes’ porque distrae a Said Palao. Por su parte Alejandra explicó que Rafael quiere mandar en su equipo porque en su casa no puede con Cachaza. | VIDEO: América TV