Tras una fuerte pelea en “Esto es guerra”, Karen Dejo deslizó que Said Palao votó por Alejandra Baigorria por amor: “Hay una preferencia ¿no? Said es su enamorado y obviamente así Alejandra esté con una pierna, va a votar por Alejandra”. Sin embargo, Alejandra Baigorria aseguró que esto no es verdad: “Las relaciones tóxicas no, nosotros tenemos una relación libre, yo he estado en los guerreros, en los combatientes por libre decisión y él normal que yo esté allá, o sea, no tenemos que estar pegados como chicles tampoco”.