Mejorada y dispuesta a enfrentar al brasileño, Alejandra Baigorria visitó el set de ‘Esto es Guerra’ y de entrada comenzó a discutir con Rafael Cardozo, mencionándole que no es un capitán y que él no debería estar ahí, porque estaba en otro canal, además no funcionó como conductor y ahora está como “capitán de los combatientes”, además señaló que su puesto en los combatientes está esperándola al igual que la banda de capitán. | VIDEO: América TV