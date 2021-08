En el programa “Estás en todas”, Alejandra Baigorria y Said Palao jugaron ‘Cuánto me conoces’: “Nunca acertamos en este juego”, admitió la empresaria. “Sí, creo que pensamos distinto”, se defendió Said, pero su pareja le reclamó: “No, no es que pensamos distinto, es que tú no prestas atención a las cosas”. Fuente: América Televisión