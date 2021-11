Pocos días después de ser operada por una lesión en el tendón de Aquiles, la empresaria Alejandra Baigorria acudió a Gamarra en muletas. Ella contó que tiene que seguir trabajando para la temporada navideña: “yo soy una mujer que ama trabajar y en esta época para mí es dónde tengo que estar de un lado a otro, así que nada, me las arreglé como pude y saltando en un pie subí cada escalón!! Así como subiré y saldré de esto!!! No es fácil pero vamos con fe!”. Además, la ‘rubia de Gamarra’ agradeció a su pareja por acompañarla: “Gracias a ti mi amor @saidpalao_fit por cada noche estar a mi lado y recordarme lo fuerte que soy y que tú me vas a ayudar en este largo y tedioso proceso que tendremos que pasar!! Te amo”. Fuente: Instagram Alejandra Baigorria