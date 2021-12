Semanas después de la operación que le realizaron, Alejandra Baigorria reveló que ya le retiraron la bota de la pierna y está empezando a caminar, pero debe aprender todo otra vez: " Ahí vamos, ya me sacaron la bota!! Ayer y desde ahora a reeducar mi caminata es como comenzar de cero... Duele, lloro, me frustro pero le doy mucho”, contó la ‘rubia de Gamarra’. La empresaria reveló que su pareja, Said Palao, se pone muy nervioso al verla caminar: “Qué haces así, dice Said. Se pone nervioso de verme así Ya puedo caminar, amor... y el pero así vas a caminar siempre”. Fuente: Instagram Alejandra Baigorria