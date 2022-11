La modelo Alondra García Miró reveló que viajó a Puerto Escondido, un balneario en el estado mexicano de Oaxaca. En su cuenta de Instagram, expareja de Paolo Guerrero compartió varios videos y fotos en bikini, luciendo su trabajada figura. Además, Alondra se mostró feliz y envió un mensaje a sus seguidores: “A caminar a la playa... but first (pero primero)... Cafecito para empezar el día. No tengo mucha señal, por eso estoy subiendo los videos poco a poco”. Fuente: Instagram @alondragarciamiro