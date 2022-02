La influencer Andrea San Martín sorprendió al publicar capturas de pantalla del live que Aldo Miyashiro realizó en Instagram. Y es que sus seguidoras no dejaron de pedir que la ‘ojiverde’ regrese al programa tras su salida por el escándalo que protagonizó con Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor: “Gracias por tanto apoyo! No saben lo que significa para mí, en serio”, señaló. “¡Ay, no, en serio se pasaron! Estuve conectada todo el en vivo y no paré de ver mi nombre. Gracias por su tiempo y buena vibra”, señaló la ‘ojiverde’. Fuente: Instagram Andrea San Martín